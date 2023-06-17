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Рязанка предупредила о пассажире маршрутки, показывающем половой орган
Жительница Рязани рассказала, что заметила в маршрутке № 71 молодого человека, показывающего половой орган. Об этом сообщает Rzn Life.

Жительница Рязани рассказала, что заметила в маршрутке № 71 молодого человека, показывающего половой орган. Об этом сообщает Rzn Life.

«Хочу предупредить город! В частности, кто ездит на маршрутке, а именно девушки. В маршрутке № 71 находится молодой парень, который сидит сзади и показывает свои достоинства, невысокого роста, в черных очках, наушниках, с рюкзаком», — сообщается в посте.

Рязанка призвала горожан быть аккуратнее, так как пассажир «возможно, что-то делает».