Рязанка предупредила о пассажире маршрутки, показывающем половой орган
Жительница Рязани рассказала, что заметила в маршрутке № 71 молодого человека, показывающего половой орган. Об этом сообщает Rzn Life.
Жительница Рязани рассказала, что заметила в маршрутке № 71 молодого человека, показывающего половой орган. Об этом сообщает Rzn Life.
«Хочу предупредить город! В частности, кто ездит на маршрутке, а именно девушки. В маршрутке № 71 находится молодой парень, который сидит сзади и показывает свои достоинства, невысокого роста, в черных очках, наушниках, с рюкзаком», — сообщается в посте.
Рязанка призвала горожан быть аккуратнее, так как пассажир «возможно, что-то делает».