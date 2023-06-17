На перекрестке Московского и Михайловского шоссе заработал светофор
Водителей предупредили о том, что на перекрестке Московского и Михайловского шоссе заработал светофор. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Водителей предупредили о том, что на перекрестке Московского и Михайловского шоссе заработал светофор. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Будьте внимательны. Соблюдайте правила и смотрите на сигналы светофора», — сообщает автор поста.