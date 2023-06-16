WhatsApp* добавит функцию мультиаккаунтов
WhatsApp добавит в приложение функцию мультиаккаунтов. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Благодаря этой функции пользователи смогут пользоваться сразу несколькими учетными записями в одном приложении.
Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении.
Ранее WhatsApp анонсировал запуск каналов в приложении и внедрение видеосообщений.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которую российские власти признали экстремистской