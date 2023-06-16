ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов

Украинские военные 15 июня выпустили по разным территориям Белгородской области более 40 снарядов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе обстрелян таможенный пост МАПП Нехотеевка. По нему нанесено семь артиллерийских ударов.

В село Щетиновка Белгородского района прилетели две противотанковые управляемые ракеты.

В Валуйской городской округ ВСУ выпустили один минометный снаряд по селу Вериговка. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Волоконовском районе обстреляли окраину села Тишанка. Туда прилетело девять минометных снарядов.

В Грайворонском городском округе три минометных снаряда прилетело на территорию рядом с поселком Горьковский.

В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Белянка. Там зафиксировали десять прилетов.

В село Новая Таволжанка Шебекинского района прилетело два минометных снаряда, в город Шебекино — один.

По поселку Первомайский Волоконовского района выпущено семь минометных снарядов.

Кроме этого, ВСУ атаковали Краснояружский район с помощью четырех дронов-камикадзе. Они были замечены рядом с селом Поповка.

На всех территориях обошлось без разрушений и пострадавших.