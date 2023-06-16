В Ставропольском крае в аварии погибли двое детей и женщина
В Ставропольском крае в аварии погибли двое детей и женщина. Об этом
ДТП произошло на трассе Журавное — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч. Водитель автомобиля «Черри» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай», где было четыре человека.
От полученных травм пассажиры «Хендай» скончались. Оба водителя госпитализированы.
Отмечается, что в момент аварии дети перевозились без детских автокресел.
По словам водителя «Черри», выезд на встречную полосу спровоцировали помехи на дороге.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Telegram-канал «Ставрополь № 1».