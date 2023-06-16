В Сасовском районе шесть человек пострадали в ДТП

В Сасовском районе шесть человек пострадали в ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в четверг, 15 июня, примерно в 7:15, на 413 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, 37-летний мужчина на Volkswagen Polo столкнулся с Kia 41-летней казанки.

В результате происшествия водитель Kia получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь. 67-летняя пассажирка Kia, а также водитель и 23-летний, 39-летний и 27-летний пассажиры Volkswagen Polo были госпитализированы.

Проводится проверка.