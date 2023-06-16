В Сасове прошел областной фестиваль ВФСК ГТО

В пятницу, 16 июня, в Сасове прошел областной фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Программа регионального этапа фестиваля включала в себя: бег на дистанции 60, 1 500 и 2 000 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимания, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, метание мяча весом 150 грамм.

В соревнованиях приняли участие подростки из разных районов Рязанской области в возрасте от 12 до 15 лет.

По итогам соревнования сформируют спортивную сборную команды Рязанской области для участия во Всероссийском этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, который состоится с 25 сентября по 15 октября в «Международном детском центре «Артек» в Крыму.