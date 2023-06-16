В Рязанской области появятся новые дорожные знаки ограничения скорости
В Рязанской области появятся новые дорожные знаки ограничения скорости. Об этом сообщила Госавтоинспекция Рязанской области.
На автодорогах М5 «Урал», Р22 «Каспий» и Р 132 «Золотое кольцо» вне населенных пунктов установят знаки ограничения максимальной скорости в 70 км/ч совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.16 «Влажное покрытие». Эта табличка указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.
В населенных пунктах, где проходят указанные федеральные автомобильные дороги, установят знаки ограничения скорости в 50 км/ч.
Отмечается, что меры направлены на снижение рисков, связанных с интенсивным транспортным потоком и меняющимися дорожными условиями.