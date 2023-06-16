В Рязани завкафедрой РГУ обвинили в гей-пропаганде
В Рязани завкафедрой РГУ обвинили в гей-пропаганде. Об этом сообщает Telegram-канал «Поздняков 3.0».
По данным канала, в квартире у него нашли «террабайты гей порно, наркотики, скрытые камеры» и десятки секс-игрушек.
По данным источника РЗН. инфо, задержание прошло несколько месяцев назад.
На кафедре вуза заявили, что заведующий продолжает ходить на работу. В пресс-службе РГУ посоветовали обратится в следственные органы.
В СУ СКР по Рязанской области заявили, что не обладают информацией.