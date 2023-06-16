Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
26°
Сбт, 17
27°
Вск, 18
24°
ЦБ USD 83.96 -0.36 16/06
ЦБ EUR 90.97 -0.1 16/06
Нал. USD 83.01 / 85.2 16/06 11:37
Нал. EUR 90.61 / 92 16/06 11:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
22 343
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
23 636
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
20 690
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
25 668
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани прошли благотворительные показы фильмов для медработников

Накануне приближающегося профессионального праздника — Дня медицинского работника — Профсоюз совместно с кинотеатром «Кинолюкс» в ТД «Барс» пригласил медицинских работников в кино.

В рамках акции состоится семь сеансов, сообщили в Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. Планируется, что кинопоказами, которые проходят в период с 12 по 18 июня, будет охвачено почти две тысячи медработников — членов Профсоюза и их родных.

Председатель областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова обратилась к гостям и партнерам мероприятия: «Этот проект — посвящение нашим медицинским работникам. Благодарю всех, кто участвует в организации благотворительного показа, и отдельно — руководство кинотеатра и его партнеров, которые подготовили зрителям приятные сюрпризы. С наступающим профессиональным праздником, уважаемые коллеги! Счастья и благополучия вашим семьям» — пожелала председатель.

«Благотворительные показы мы организуем давно и активно взаимодействуем с различными общественными организациями. Зная о том, что близится День медицинского работника, мы проводим данную акцию для представителей медицинского сообщества. Мы обратились к Профсоюзу, поскольку он может быстро и организованно взаимодействовать с аудиторией. Профсоюз нас поддержал и помог в организации показов. Теперь мы будем взаимодействовать на постоянной основе, поскольку хотим, чтобы медицинские работники поощрялись и поддерживались доступными нам способами», — отметила управляющая кинотеатром «Кинолюкс» Людмила Зарубина.

Организаторами выбран семейный формат кинопоказа, чтобы медицинские работники смогли отдохнуть вместе с родными, насладиться приятным времяпрепровождением. Медики и члены их семей делятся: «Это культурный выход всей семьей, возможность побыть вместе и посмотреть хороший фильм. Мы регулярно пользуемся своими возможностями — приобретаем льготные билеты в цирк, например. На работе узнаём обо всех акциях».

«Тема фильма очень актуальная. Спасибо Профсоюзу и кинотеатру за приглашение, оно было неожиданным и приятным. Фильм понравился», — поделилась старшая медсестра поликлиники областного кожно-венерологического диспансера Светлана Ермильчева.

«Мы были на концерте, посвященном 9 мая, часто посещаем подобные мероприятия. У нас организуются поездки. Обо всём узнаем вовремя от нашего председателя профкома», — отметила профгруппорг больницы № 11 Наталья Журавлева.

Этот показ стал первым опытом в организации подобных акций. Активный отклик медработников и членов их семей показал, что подобный формат востребован и актуален, а поэтому будет повторяться. Профсоюз продолжит регулярно оповещать медработников обо всех социальных программах и акциях.