В Рязани прошли благотворительные показы фильмов для медработников

Накануне приближающегося профессионального праздника — Дня медицинского работника — Профсоюз совместно с кинотеатром «Кинолюкс» в ТД «Барс» пригласил медицинских работников в кино.

В рамках акции состоится семь сеансов, сообщили в Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ . Планируется, что кинопоказами, которые проходят в период с 12 по 18 июня, будет охвачено почти две тысячи медработников — членов Профсоюза и их родных.

Председатель областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова обратилась к гостям и партнерам мероприятия: «Этот проект — посвящение нашим медицинским работникам. Благодарю всех, кто участвует в организации благотворительного показа, и отдельно — руководство кинотеатра и его партнеров, которые подготовили зрителям приятные сюрпризы. С наступающим профессиональным праздником, уважаемые коллеги! Счастья и благополучия вашим семьям» — пожелала председатель.

«Благотворительные показы мы организуем давно и активно взаимодействуем с различными общественными организациями. Зная о том, что близится День медицинского работника, мы проводим данную акцию для представителей медицинского сообщества. Мы обратились к Профсоюзу, поскольку он может быстро и организованно взаимодействовать с аудиторией. Профсоюз нас поддержал и помог в организации показов. Теперь мы будем взаимодействовать на постоянной основе, поскольку хотим, чтобы медицинские работники поощрялись и поддерживались доступными нам способами», — отметила управляющая кинотеатром «Кинолюкс» Людмила Зарубина.

Организаторами выбран семейный формат кинопоказа, чтобы медицинские работники смогли отдохнуть вместе с родными, насладиться приятным времяпрепровождением. Медики и члены их семей делятся: «Это культурный выход всей семьей, возможность побыть вместе и посмотреть хороший фильм. Мы регулярно пользуемся своими возможностями — приобретаем льготные билеты в цирк, например. На работе узнаём обо всех акциях».

«Тема фильма очень актуальная. Спасибо Профсоюзу и кинотеатру за приглашение, оно было неожиданным и приятным. Фильм понравился», — поделилась старшая медсестра поликлиники областного кожно-венерологического диспансера Светлана Ермильчева.

«Мы были на концерте, посвященном 9 мая, часто посещаем подобные мероприятия. У нас организуются поездки. Обо всём узнаем вовремя от нашего председателя профкома», — отметила профгруппорг больницы № 11 Наталья Журавлева.

Этот показ стал первым опытом в организации подобных акций. Активный отклик медработников и членов их семей показал, что подобный формат востребован и актуален, а поэтому будет повторяться. Профсоюз продолжит регулярно оповещать медработников обо всех социальных программах и акциях.