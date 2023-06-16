В Рязани прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров России

В Рязани прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Мероприятие прошло в четверг, 15 июня, на стадионе ЦСК. На старт вышли представители Рязанского, Михайловского, Сараевского, Рыбновского, Шиловского, Шацкого, Кораблинского, Путятинского муниципальных районов, городов Сасово, Скопина и Рязани, а также команда регионального отделения Союза пенсионеров России.

Первый этап отборочных соревнований Спартакиады состоялся с 1 по 11 июня в муниципальных районах и городских округах Рязанской области.

На церемонии открытия спортсменов приветствовал представитель Минспорта Федор Нериков. Он отметил, что рязанские пенсионеры всегда активно принимают участие в спортивных мероприятиях и пожелал участникам здоровья и удачных стартов.

С приветственным словом к участникам также обратились председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Рязанской области Галина Воробьева и председатель общественной организации «Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области» главный судья соревнований Илья Крючков, директор ГАУ ДО РО «СШОР „ЦСК“» Алексей Морозов.

Участники соревновались в шахматах, легкой атлетике, настольном теннисе, дартсе, а также стрельбе из пневматической винтовки.

Победители регионального этапа боролись за участие во Всероссийских финальных соревнованиях, которые пройдут осенью в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований в беге на 1000 метров среди женщин до 70 лет первой стала Анна Сосницкая (Рязань), среди мужчин до 70 лет победил Юрий Михеев (Рыбновский район). В беге на 1000 метров среди участников старше 70 лет первенствовали Анна Петровская (Рязань) и Сергей Юдин (Рязань). В настольном теннисе победителями стали Татьяна Акишкина (Рыбновский район) и Сергей Мамишев (Союз пенсионеров России). В дартсе первые места заняли Анна Петровская (Рязань) и Василий Паламарчук (Сараевский район). В соревнованиях по пулевой стрельбе победили Татьяна Браткина (Кораблинский район) и Рашид Ибрагимов (Рыбновский район). В соревнованиях по шахматам первыми стали Алевтина Буланова (Рязань), Сергей Кленин (Сасово) и Николай Комков (Скопин).

Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».