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В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу велосипеда

В Рязани задержали мужчину за кражу велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина и заявил, что у него украли велосипед из квартиры на проезде Речников в городе Ряжске. Уточняется, что велосипед был пристегнут противоугонным тросиком.

Сотрудники полиции опросили местных жителей и узнали, что 32-летний мужчина причастен к краже. Его видели на похищенном велосипеде.

По версии следствия, 32-летний житель города Рязани в последнее время пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и денег у него постоянно не было. Мужчина вспомнил, что в доме на проезде Речников некоторые жильцы оставляют велосипеды в подъезде.

В одном из домов на первом этаже он нашел велосипед, пристегнутый тросиком, и украл. А позже продал случайному знакомому.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.