В Рязани газифицировали новый детский сад
Специалисты «Рязаньгоргаз» подключили к сетям газоснабжения строящийся детский сад в селе Дядьково Рязанского района.
Для газификации детского сада газовики построили газопровод протяженностью 70 м, установили шкафной газорегуляторный пункт, подали газ в котельную.
«В новом учебном году детский сад примет более 200 малышей. Сейчас на объекте ведутся внутренние монтажные и отделочные работы. Один из ключевых этапов подготовки к началу работы — газификация котельной — завершен», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.