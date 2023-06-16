В России анонсировали новый вид надзора

В России намерены ввести новый вид надзора. Об этом 16 июня сообщается в Telegram-канале «IZ.RU».

Генпрокурор России Игорь Краснов анонсировал прокект приказа о «проактивном» виде надзора для защиты прав бизнеса.

«Для соблюдения баланса интересов общества, бизнеса и государства, по моему поручению разработан проект ведомственного приказа о защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности», — сказал он.

Цель проекта будет состоять в том, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на совершенные.

Отмечается, что документ еще не подписан, так как он не прошел процедуру общественного обсуждения.