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В РГАТУ состоялся открытый диалог с Николаем Любимовым

13 июня 2023 года сенатор Николай Любимов вместе с ректором РГАТУ имени Костычева Александром Шемякиным провел встречу со студенческим активом вуза, ознакомился с научными достижениями и изобретениями ученых, представленными в «Экспоцентре» вуза, современными лабораториями, занимаясь в которых студенты учатся делать то, чем им придется заниматься на производстве, и которые позволяют сформировать общую техническую культуру специалиста.

Открывая встречу, Любимов сказал: «Для меня университет — это, в первую очередь, место для свободного и максимально открытого диалога и обмена идеями. Мне хотелось бы сегодня провести разговор о том, каким вы видите будущее агропромышленного комплекса региона и страны, поговорить о тех вопросах, которые вас интересуют и волнуют, прежде всего».

Встреча проходила в формате открытого диалога. Собравшиеся могли задать любые вопросы. Обсудили современное состояние и перспективы отечественного агропромышленного комплекса и его главного звена — сельского хозяйства, продовольственную безопасность и политическую обстановку в стране. Интерес вызвали вопросы, касающиеся распределения выпускников после окончания вуза, поддержки молодых специалистов, планирующих работать в АПК.

Встреча продолжалась более часа. За это время Любимов рассказал о своей работе в Совете Федерации, о том, каким он видит будущее аграрной профессии, затронул темы о счастье, традиционных ценностях, перспективах региона для молодежи, необходимых для успеха компетенциях, мотивации на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в России. «Главное — это выбранное дело, которому вы будете служить честно и верно. Это и будет вашим успехом в жизни», — подвел итог открытого диалога сенатор.