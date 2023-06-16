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В Омской области двое мужчин погибли в ДТП из-за задымления на трассе

В Омской области двое мужчин погибли в ДТП из-за задымления на трассе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Задымление на трассе «Тюмень — Омск» в Омской области случилось из-за природных пожаров и тумана. Об аварии стало известно в 4:50 по местному времени. 52-летний водитель большегруза Renault в районе 408 километра не выдержал дистанцию до идущего впереди «Соболя», которым управлял 59-летний мужчина. В результате машины столкнулись.

От полученных травм на месте происшествия погибли водитель «Соболя» и его 52-летний пассажир. Второго пассажира автомобиля «Соболь» и водителя Renault доставили в больницу.

Отмечается, что движение автомобилей по трассе восстановлено.