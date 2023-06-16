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В Москве подростка избили за отказ дать сигарету

В Москве подростка избили за отказ дать сигарету. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

17-летний молодой человек отдыхал с товарищем. К ним подошли незнакомые парень с девушкой и попросили закурить. Ребята не курили и сказали им об этом. Ответ просителя не устроил. Началась драка.

Вскоре она закончилась, компании разошлись. Однако молодые люди смогли дойти до детской площадки на Большой Академический. На них напали двое и начали бить. Один смог вырваться и убежать, а другого жестоко избили.

У подростка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные ушибы головы и лица. Полиция проводит проверку.