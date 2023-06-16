В Москве подростка избили за отказ дать сигарету
В Москве подростка избили за отказ дать сигарету. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
17-летний молодой человек отдыхал с товарищем. К ним подошли незнакомые парень с девушкой и попросили закурить. Ребята не курили и сказали им об этом. Ответ просителя не устроил. Началась драка.
Вскоре она закончилась, компании разошлись. Однако молодые люди смогли дойти до детской площадки на Большой Академический. На них напали двое и начали бить. Один смог вырваться и убежать, а другого жестоко избили.
У подростка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные ушибы головы и лица. Полиция проводит проверку.