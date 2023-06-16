В ГИБДД заявили о готовности к введению возможности предъявления «прав» в виде цифрового кода

В ГИБДД заявили о готовности к введению возможности предъявления «прав» в виде цифрового кода. Об этом пишет ТАСС.

Госавтоинспекция готова к введению в России предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода без бумажных оригиналов.

«Вопрос за законодателями. Как только соответствующая инфраструктура в целом в РФ будет готова, мы с удовольствием будем пользоваться», — рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.