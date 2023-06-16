В Армавире задержали подростка за подготовку теракта в школе

В Армавире задержали 15-летнего подростка, который хотел поджечь одну из школ Армавира. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Отмечается, что весной 2023 года школьник изготовил зажигательную смесь и самодельное оружие. Все это он хранил в хозяйственной постройке. Чтобы напугать население, подросток хотел поджечь местную школу.

Злоумышленнику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ о приготовлении к совершению теракта. Его заключили под стражу.