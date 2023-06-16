У жителя Скопинского района изъяли более трех килограммов наркотиков
В скопинском селе Корневое полицейские изъяли у мужчины более трех килограммов марихуаны и конопли. Об этом
Отмечается, что полицейские обнаружили в хозяйственной постройке два килограмма 200 граммов готовой марихуаны, а также более одного килограмма конопли в стадии высушивания.
Житель села признался, что периодически употребляет марихуану.
На злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит срок до десяти лет лишения свободы.