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The Washington Post: Украина не могла откладывать контрнаступление

Украина не может откладывать контрнаступление, так как ей нужно добиться успехов летом и осенью. Это необходимо для того, чтобы показать Западу, что Киев способен противостоять России. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на источники из числа украинских чиновников.

Они отметили, что наступательные действия влекут за собой большое число жертв и потерю техники. Также проблемы создаются отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии для более глубоких ударов по территориям, контролируемым Россией.