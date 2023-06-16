Судебные приставы Рязанской области ищут должника по алиментам

Судебные приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районов разыскивают Сергея Александровича Шестакова. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По информации издания, мужчина 1981 года рождения. Он прописан в селе Можары Сараевского района, где уже долго не проживает. На связь с приставами не выходит.

Мужчина уклоняется от уплаты алиментов на содержание восьмилетней дочери. Его долг составил более 700 тысяч рублей.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Сергея Шестакова, просят сообщать по телефонам: 8 (49148) 3-18-25; 3-13-72.

Фото: ИД «Пресса».