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Рязанские полицейские помогли добраться до больницы 19-летней девушке, которой стало плохо на дороге

Рязанские полицейские помогли добраться до больницы 19-летней девушке, которой стало плохо на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в Клепиковском районе в поселке Тума. Во время патрулирования, полицейские обнаружили лежавшую на обочине дороги 19-летнюю девушку. Рядом с ней находились несколько молодых людей. Они рассказали, что все вместе двигались на мотоциклах из Москвы в Нижний Новгород через Рязанскую область. Внезапно девушке стало плохо, ей потребовалась неотложная медицинская помощь.

Госавтоинспекторы доложили об этом факте в дежурную часть и на патрульном автомобиле доставили девушку в больницу.