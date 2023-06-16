Рязанец Руслан Немировский побил рекорд России по чеканке футбольного мяча
Рязанец Руслан Немировский побил рекорд России по чеканке футбольного мяча. Об этом сообщила пресс-службы ОАНО «Школа 360″.
Фиксация рекорда Наибольшее время чеканки футбольного мяча ногами (набивание) в России (мужчины)» для Книги рекордов России прошла в пятницу, 16 июня.
Новый рекорд составил 3 часа 46 минут 36 секунд. Результат зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.
Руслан Немировский — четырехкратный чемпион России по скиппингу.