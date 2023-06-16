Рязанцы возмутились поведением водителей, выезжающих на выделенную полосу на Московском шоссе

Рязанцы возмутились поведением водителей, выезжающих на выделенную полосу на Московском шоссе. Пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Ну реально обидно, в двух рядах слева плетутся законопослушные горожане, а справа их объезжают охломоны, которым плевать на других и на свой город. Они тормозят общественный транспорт, лезут из выделенного ряда в районе поворота на „Барс“, а потом опять лезут обратно после остановки», — отметили пользователи.

Они задали вопрос, почему подобных автомобилистов не штрафуют. «Если за это не наказывать, значит никакого смысла в выделенной полосе нет. Верните все обратно и будем все вместе стоять в одной огромной пробке. Без привилегированных „идиотов“. А то получается, мэрия сделала выделенную полосу не для общественного транспорта, а для наглых автохамов», — заверили рязанцы.