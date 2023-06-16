Путин прокомментировал атаки ВСУ на Москву и Белгородскую область

Путин прокомментировал атаки ВСУ на Москву и Белгородскую область во время пленарной сессии на ПМЭФ.

Президент считает, что атаки на российские территории, в том числе на Кремль и Белгородскую область — это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия.

«Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве», — сказал Путин.

Политик отметил, что этого не делается по определенным мотивам, но отказался их назвать.