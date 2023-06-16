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Путин предложил улучшить механизм трудоустройства выпускников

Глава государства Владимир Путин на Петербургском 16 июня международном экономическом форуме предложил создать механизм ученического договора. Об этом сообщает «Фонтанка».

Этот механизм будет направлен на улучшение ситуации с трудоустройством выпускников вузов и средних образовательных учреждений.

Для этого Путин предлагает сформировать рейтинги учебных заведений по ключевым показателям эффективности, главным из которых будет качество занятости выпускников.

Также Путин предлагает ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы учитывать запросы рынка труда.

«Отдельно прошу правительство подготовить предложение по развитию такого инструмента как ученический договор. Его смысл в том, что работодатель отправляет за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место», — сказал Путин.