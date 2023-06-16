Президент Чехии призвал «пристально следить» за россиянами в Европе с помощью спецслужб

Президент Чехии призвал «пристально следить» за россиянами в Европе с помощью спецслужб. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает RTVI .

Политик считает, что россияне, которые проживают в Европе должны находиться под пристальным вниманием спецслужб.

«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в мирное время. Таким образом, за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше», — сказал чешский президент.

Он также привет в пример японцев, которые жили в США во время Второй мировой войны и находились «под строгим режимом наблюдения».

Напомним, с 1942 года из США насильственно переселили в «военные центры перемещения» около 120 тыс. японцев, в том числе имевших американское гражданство. В 1945 году законы о переселении были отменены. Спустя три года интернированным японцам выплатили частичную компенсацию за потерю собственности, но большинство из них не смогли полностью возместить убытки.