Песков заявил об открытости Путина к контактам для решения украинской проблемы
Президент России Владимир Путин открыт к любым контактам для обсуждения решения украинской проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит
Как отмечает Песков, глава государства готов рассматривать любые идеи, направленные на урегулирование ситуации на Украине.
«Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — подчеркнул представитель Кремля.