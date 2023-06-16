Новосибирец бутылкой забил до смерти сожительницу
Новосибирец бутылкой забил до смерти сожительницу. Об этом сообщило РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в марте 2023 года.
44-летний мужчина распивал спиртное со своей 60-летней сожительницей. После этого вспыхнул конфликт. Во время ссоры обвиняемый жестоко избил пострадавшую. Он бил женщину всем, что попадалось под руку, в том числе бутылкой, пока она не умерла.
По факту убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следствие собрало доказательства вины новосибирца и передало дело в суд.