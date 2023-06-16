Минтруд не поддержал установление шестидневки в России
Минтруд не поддержал установление шестидневки в России. Об этом
По словам Главы Минтруда Котякова, Минтруд не поддерживает введение в России шестидневной рабочей недели. Он отмечает, что по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.
Министр заявил, что нынешнее трудовое законодательство позволяет работодателю гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. Он считает, что переработки свыше стандартных 40 часов должны оплачиваться.