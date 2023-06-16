Мэрия заявила, что рязанцы в садоводческих хозяйствах должны сами следить за водоемами

Мэрия заявила, что рязанцы в садоводческих хозяйствах должны сами следить за водоемами. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в мэрии, их сотрудники 7 июня обнаружили в микрорайоне Ситники складирование грунта у водоема и выровненный участок.

«В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотрением данного вопроса должно заниматься правление «Садовод-3», — говорится в сообщении.

Рязанская мэрия выдала председателю садоводческого товарищества уведомление о приведении территории в порядок.

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили о том, что в садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники засыпали берег и пруд строительным мусором. В мае водоем продолжили засыпать землей. Рязанская природоохранная прокуратура решила, кто должен следить за состоянием пруда в Рязани. Вскоре региональное минприроды проверило рязанский водоем.