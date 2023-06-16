Компания «Капитал — строитель жилья» приняла участие в развитии проекта «Маленькая страна»

Компания «Капитал — строитель жилья» не могли остаться в стороне и приняли участие в проекте «Маленькая страна», в котором помогают детям и взрослым с особенностями в развитии. «Маленькая страна» — это прекрасное место, которое может подарить массу положительных эмоций и помочь в трудное время многим своим подопечным.

Фирма приобрела материалы для монтажа системы водо-коммуникаций и тепло-коммуникаций, чтобы обитатели территории развития и отдыха смогли чувствовать себя комфортно и защищено.

«Своими действиями мы хотим подать положительный пример и снова сказать: „Делай как мы, делай лучше нас!“, ведь каждый из жителей нуждается в особом внимании, заботе и поддержке со стороны общества. Важно понимать, что помощь и поддержка людям с особенностями развития не ограничивается только государственными программами и организациями. Каждый из нас может помочь этим людям, проявив заботу, внимание и поддержку в повседневной жизни», — отметили в фирме.

Представители компании пожелали воспитанникам «Маленькой страны» здоровья, развития, теплых и положительных эмоций.