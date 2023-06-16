Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
26°
Сбт, 17
27°
Вск, 18
24°
ЦБ USD 83.65 -0.31 17/06
ЦБ EUR 91.63 0.66 17/06
Нал. USD 83.01 / 85.2 16/06 16:05
Нал. EUR 90.65 / 91.97 16/06 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
22 529
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
23 801
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
20 840
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
25 825
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Компания «Капитал — строитель жилья» приняла участие в развитии проекта «Маленькая страна»

Компания «Капитал — строитель жилья» не могли остаться в стороне и приняли участие в проекте «Маленькая страна», в котором помогают детям и взрослым с особенностями в развитии. «Маленькая страна» — это прекрасное место, которое может подарить массу положительных эмоций и помочь в трудное время многим своим подопечным.

Фирма приобрела материалы для монтажа системы водо-коммуникаций и тепло-коммуникаций, чтобы обитатели территории развития и отдыха смогли чувствовать себя комфортно и защищено.

«Своими действиями мы хотим подать положительный пример и снова сказать: „Делай как мы, делай лучше нас!“, ведь каждый из жителей нуждается в особом внимании, заботе и поддержке со стороны общества. Важно понимать, что помощь и поддержка людям с особенностями развития не ограничивается только государственными программами и организациями. Каждый из нас может помочь этим людям, проявив заботу, внимание и поддержку в повседневной жизни», — отметили в фирме.

Представители компании пожелали воспитанникам «Маленькой страны» здоровья, развития, теплых и положительных эмоций.