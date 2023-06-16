Экс-советника рязанского губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева отпустили под домашний арест
Экс-советника рязанского губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева отпустили под домашний арест. Об этом сообщает издание «Вид Сбоку».
По информации издания, Арцыбашева отпустили из-под стражи под домашний арест до 14 августа.
Напомним, чиновника подозревают в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники. В начале февраля Арцыбашева отправили в СИЗО до 18 марта. Рязанский областной суд оставил без удовлетворения аппеляционную жалобу чиновника по обжалованию меры пресечения.