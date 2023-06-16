Экс-сотруднику рязанской ИК дали 3,5 лет колонии за взятки
Бывшего сотрудника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области признали виновным в получении взяток. Об этом 16 июня сообщается в Telegram-канале следователей.
Мужчина, будучи сотрудником ИК, получил от осужденного две взятки общей суммой 30 тысяч рублей. За эти деньги ему разрешалось нарушать правила внутреннего распорядка, продавать в колонии продукты питания и готовить платные обеды, не предусмотренные меню учреждения.
В результате сотрудника уволили из ИК, а суд назначил ему 3,5 лет отбывания в колонии общего режима. Кроме этого, после освобождения мужчина не сможет работать в правоохранительных органах на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций.