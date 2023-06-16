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Двух пителинцев задержали за незаконный отстрел лося

Двух пителинцев задержали за незаконный отстрел лося. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейские получили данные, что двое пителинцев могут готовиться к нелегальной охоте. У них было зарегистрированное охотничье оружие, но необходимое разрешение они не оформляли. При этом местные жители не раз замечали, что приятели выезжали в лес на внедорожнике. Полицейские внимательно следили за их передвижениями.

В очередной раз, проверяя лесной массив по направлению, куда приятели выехали, полицейские увидели место отстрела лося. На земле были следы крови, копыт животного и отпечатки протекторов шин автомобиля. После рядом с местом полицейские нашли спрятанную в земле свежую шкуру лося.

Обходя дома в Пителине, оперативники обнаружили в почве следы протекторов, похожие на отпечатки, найденные на месте отстрела лося. Это был дом одного из местных жителей. Во время обследования оперативники нашли мясо лося и другие улики, указывающие на причастность к незаконной охоте 25-летнего мужчины. В доме его 30-летнего приятеля также обнаружили следы противоправной деятельности и свежую тушенку из мяса лося.

На мужчин завели уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.