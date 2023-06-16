32-летний мужчина в Скопинском районе организовал производство мефедрона
В одном из частных жилых домов Скопинского района правоохранители обнаружили производство мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Организатором производства был 32-летний житель Московской области, ранее судимый за распространение наркотиков.
У него изъяли около 700 кг прекурсоров (вещество, с помощью которого делают наркотики), около 300 грамм готового наркотика и лабораторное оборудование.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.