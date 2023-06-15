Женщине, оставившей новорожденную дочь в лесополосе в Рязанской области, предъявили обвинение
Женщине, оставившей новорожденную дочь в лесополосе в Рязанской области, предъявили обвинение. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Инцидент произошел в среду, 7 июня.
Уроженка Липецкой области отнесла и оставила новорожденную дочь в лесополосе неподалеку от места своего проживания. Младенца нашел местный житель. На данный момент девочка находится в перинатальном центре, где ей оказывают медицинскую помощь.
На основании ходатайства следствия мать ребенка заключили под стражу.
По уголовному делу проводятся процессуальные действия. Идет сбор и закрепление доказательственной базы.