Виталий Артемов ответил на вопросы депутатов Рязанской гордумы

Исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов рассказал об итогах социально-экономического развития города за 2022 год, основных показателях в социальной, экономической сферах, сфере городского хозяйства, а также перспективах развития города. После отчета он ответил на вопросы депутатов Рязанской городской Думы.

Так, одна из тем касалась уборки и содержания города и планов на ближайшую перспективу в этом направлении.

Виталий Артемов подчеркнул, что в настоящее время основной объем работ по содержанию и уборке городских территорий выполняется МБУ «Дирекция благоустройства города».

«Необходимо переходить на 2-х уровневую систему управления, восстанавливать территориальные органы по районам города, частично передавать им полномочия и необходимые ресурсы, чтобы они были способны поддерживать в нормальном состоянии всю вверенную им территорию», — сказал он.

Еще один вопрос касался внедрения туристического кода центра города и изменений, которые произойдут в Рязани по итогам реализации этого гранта.

Отвечая на вопрос депутатов, Виталий Артемов отметил, что цель участия в конкурсе на получение гранта, и соответственно, задача гранта — повысить туристскую привлекательность города посредством внедрения комплексной системы навигации, замены рекламных вывесок, не отвечающих требованиям дизайн-кода, установки малых архитектурных форм, туалетов, архитектурной подсветки зданий.

Реализация проекта будет осуществлена до конца 2023 года на площади 100 га, которая включает центральные улицы города, территории, которые активно посещаются туристами и включены в главные городские туристические маршруты.

Также прозвучал вопрос, касающийся проблемы нехватки мест в школах.

Как отметил Виталий Артемов, эта проблема постепенно решается. К 2025 году количество школьных мест в городе увеличится на 4600, или на 10 процентов от нынешнего уровня.

Уже сейчас начата работа по подготовке преподавательских кадров для новых школ. В настоящее время в вузах по целевому набору обучается 63 студента, будущие учителя, которые гарантированно придут в городские школы.

«Как и в предыдущий период, администрация города будет прилагать максимальные усилия, чтобы попасть во все возможные федеральные и региональные программы по строительству учреждений образования. В этом мы имеем максимальную поддержку со стороны Губернатора области Павла Малкова. При его содействии город начал тесное сотрудничество с федеральным Фондом развития территорий, который поможет нам, в частности, и в реализации проектов комплексной застройки городских территорий», — подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов.

В настоящее время с помощью Фонда разработан мастер-план, градостроительная концепция и финансовая модель одной из территорий, а также план реализации Проекта. Данные документы дадут полную картину по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, строительству нового жилья и обеспечения будущих жителей района современной инфраструктурой и комфортной средой для жизни. В них просчитаны все технико-экономические показатели нагрузки на каждую сторону реализации проекта.

Руководитель городской администрации подчеркнул, что «такая глубина проработки создает хорошие предпосылки для привлечения внебюджетных инвестиций».

Среди вопросов — работа системы централизованного теплоснабжения и предстоящий отопительный сезон.

Виталий Артемов подчеркнул, что город будет подготовлен к предстоящему отопительному сезону. С целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей МУП «РМПТС» составлен план мероприятий по подготовке оборудования и тепловых сетей к предстоящему отопительному периоду с учетом степени износа и количества повреждений. Выполнение ремонтной программы МУП «РМПТС» сейчас контролируется в ежедневном режиме.

Он также отметил задачу увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей, замены наиболее изношенных участков трубопроводов, создающих риск аварийных отключений.

«С помощью Правительства Рязанской области будем ее решать за счет привлечения дополнительных источников финансирования в рамках действующих федеральных и региональных программ», — подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации.

Что касается жалоб жителей по отоплению отдельных квартир, это обязанность управляющих компаний, которые должны заниматься регулировкой внутридомовых систем отопления. Виталий Артемов отметил, что вопрос повышения ответственности управляющих организаций за выполнение своих обязанностей существует, контроль за их деятельностью осуществляет Государственная жилищная инспекция, с которой сейчас обсуждаются формы более тесного взаимодействия.