В Спасском районе скончался 98-летний участник ВОВ Анатолий Егоркин

В Спасском районе скончался 98-летний участник ВОВ Анатолий Егоркин. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает ИД «Пресса».

Анатолий Егоркин родился и жил в селе Лакаш. Его призвали в армию в 1943 году, мужчина освобождал Лодейное Поле и Оланец. Задерживал дезертиров и бывших полицаев в лесах Белоруссии.

В начале весны 1945 он вместе с другими солдатами освобождал от захватчиков венгерские села.

После войны Анатолий вернулся в родное село, устроился на работу в местный спиртзавод и проработал там 40 лет.

Анатолий Егоркин награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью Жукова, знаком «Отличный пулеметчик», за мужество, доблесть, отвагу и героизм при форсировании реки Свирь — знаком «35 лет Свирской победы».