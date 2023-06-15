В Шиловском районе подростка подозревают в грабеже
В Шиловском районе подростка подозревают в грабеже. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
По данным следствия, шиловец 2008 года рождения в присутствии двух приятелей нелегально проник в чужой гараж, частично разобрав кирпичную кладку стены здания. Там он украл бензиновый триммер.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Также следователь направил в подразделение по делам несовершеннолетних райотдела полиции представление для принятия к подростку дополнительных мер воспитательного характера.