В Рыбновском районе полицейские задержали мужчину, перевозившего партию героина

В Рыбновском районе полицейские задержали мужчину, перевозившего партию героина. Об этом в четверг, 15 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники с помощью сотрудников Госавтоинспекции задержали 33-летнего иностранного гражданина, который ехал по трассе на автомобиле Hyundai Solaris по направлению к городу Рязани.

Полицейские досмотрели мигранта и изъяли сверток с героином. В ходе обследования салона автомобиля под обшивкой заднего сиденья был обнаружен тайник. В нем находилась большая упаковка со 100 свертками наркотика.

По предварительной информации, мужчина жил в Туле и работал межрегиональным наркокурьером. В его обязанности входило получение оптовых партий героина, транспортировка и распространение его через тайники-закладки. С этой целью иностранец неоднократно посещал Коломну, Рязань и Скопин.

После задержания полицейские вместе с задержанным обнаружили две закладки на улицах Ольховой и Аллейной.

В общей сложности в результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято 166 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело.