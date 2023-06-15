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В Рязанской области выявили восемь случаев клещевого боррелиоза

В Рязанской области выявили восемь случаев клещевого боррелиоза за последние пять месяцев. Об этом в четверг, 15 июня, на заседании облправительства сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева.

Депутат Татьяна Баринова уточнила, какие заболевания как следствие укусов характерны для нашего региона, есть какая-то динамика, можно ли провести вакцинацию против клещей. Сараева подчеркнула, что для населения нашего региона актуально заболевание клещевым боррелиозом.

«В разные годы заболеваемость клещевым боррелиозом фиксируется от 20 до 80 случаев. В 2022 году заболел 71 рязанец. За последние пять месяцев текущего года уже зарегистрировано восемь случаев», — рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, Лариса Сараева отметила, что в мае зарегистрировали один случай клещевого энцефалита.

«Это был не привитой рязанец, который прибыл с эндемичной территории, из Пермского края. Прививку он не делал себе, так еще и давил на себе клещей. Таким образом, инфицированные клещи могли попасть в поврежденное тело», — дополнила женщина.