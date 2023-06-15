В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс «Озерное»

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в Рязанской области многопрофильного туркомплекса «Озёрное». Об этом сообщил в Telegram-канале зампред регионального правительства Артём Никитин.

По его словам, над проектом работала корпорация развития вместе с инвестором. Комплекс построят на земельном участке в 70 га в Санском поселении Шиловского района. Объём инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

Строители возведут домики для круглогодичного проживания как объекты ИЖС, дом отдыха, досуговый центр, теннисные корты, воркаут-зоны. На территории расположатся несколько гостиниц, рестораны, кафе, магазины. Будут построены новые дороги, водозаборы.

«Инвестор провёл исследование, выяснив предельно высокий уровень спроса на проживание и отдых в такого рода туркомплексах», — написал Артём Никитин в Telegram-канале, отметив, что комплекс будет востребован и у туристов, и у местных жителей.

Планируется, что в 2024—2025 годах откроют гостиницу, рестораны, сделают инженерную, транспортную инфраструктуру. Далее поэтапно появятся остальные объекты соцсферы и сферы гостеприимства.