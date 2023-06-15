Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
23°
Птн, 16
26°
Сбт, 17
26°
ЦБ USD 83.96 -0.36 16/06
ЦБ EUR 90.97 -0.1 16/06
Нал. USD 83.2 / 85.5 15/06 16:50
Нал. EUR 89.01 / 91.52 15/06 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
21 738
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
23 017
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
20 135
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
25 094
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс «Озерное»

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в Рязанской области многопрофильного туркомплекса «Озёрное». Об этом сообщил в Telegram-канале зампред регионального правительства Артём Никитин.

По его словам, над проектом работала корпорация развития вместе с инвестором. Комплекс построят на земельном участке в 70 га в Санском поселении Шиловского района. Объём инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

Строители возведут домики для круглогодичного проживания как объекты ИЖС, дом отдыха, досуговый центр, теннисные корты, воркаут-зоны. На территории расположатся несколько гостиниц, рестораны, кафе, магазины. Будут построены новые дороги, водозаборы.

«Инвестор провёл исследование, выяснив предельно высокий уровень спроса на проживание и отдых в такого рода туркомплексах», — написал Артём Никитин в Telegram-канале, отметив, что комплекс будет востребован и у туристов, и у местных жителей.

Планируется, что в 2024—2025 годах откроют гостиницу, рестораны, сделают инженерную, транспортную инфраструктуру. Далее поэтапно появятся остальные объекты соцсферы и сферы гостеприимства.