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В Рязанской области одну из руководительниц отделения «Почты России» осудят за присвоение денег

В Рязанской области осудят одну из руководительниц отделения «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, рязанка руководила одним из отделений почтовой связи Рязанской области. Она присвоила денежные средства в особо крупном размере. В результате ее действий АО «Почта России» причинили ущерб на сумму более 18 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось следователями следственного отделения УФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело будет рассматривать Рыбновский райсуд.