В Рязани пройдет открытие летнего сезона городских торговых рядов

В Рязани 17 июня пройдет открытие летнего сезона городских торговых рядов.

На сцене выступит хэдлайнер мероприятия, музыкант, диджей, продюсер, резидент Interplay, 2Rock Руслан Радригес. Он сотрудничает с авторитетным лейблом Armada music и является артистом международного уровня. Выступал в Амстердаме на ADE и в многих городах России. Руслан представит свои электронные хиты жанра trance house.

Также будет живая классическая музыка в современном исполнении от Юлии Буниной. Артистка Рязанского губернаторского оркестра, участница фестивалей КаZантип, ZCity, Trancemission, Interplay исполнит знаковые и узнаваемые вещи на скрипке и совместные композиции с Русланом Радригесом.

Кроме этого, будет квиз «Ароматы Рязани» от Ксении Паначевой. Гости узнают, как пахло в кондитерских и в синематеке на Почтовой, с чем ассоциируется Солотча и какой запах у Константинова.

Детей на мероприятии будет встречать Зеркальный Волшебный кролик. Далее ребята смогу сходить на мастер-классы и поучаствовать в викторине с призами.

Место проведения — улица Краснорядская, 2. Начало — в 19:00.

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (920) 956-99-91 .

Возрастное ограничение: 0+