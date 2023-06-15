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В Рязани появится новый автобусный маршрут № 7А

В Рязани через онкодиспансер пустят новый автобусный маршрут № 7А. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент мимо остановки «Онкодиспансер» проходит только один муниципальный маршрут — троллейбусный маршрут № 12 «Завод Рязцветмет — Памятник Полетаеву».

Проработать вопрос транспортной доступности нового объекта медицинской инфраструктуры поручил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов. Так, управление транспорта планирует запустить новый автобусный маршрут № 7А. Он будет работать по общему расписанию с маршрутом № 7.

Автобусы маршрута № 7 будут следовать по действующей на сегодняшний день схеме, а автобусы маршрута № 7А — заезжать на улицу Халтурина через остановку «Онкодиспансер».

Маршруты № 7А планируют запустить с 1 сентября 2023 года.