В Рязани появится новый автобусный маршрут № 7А

В Рязани через онкодиспансер пустят новый автобусный маршрут № 7А. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На данный момент мимо остановки «Онкодиспансер» проходит только один муниципальный маршрут — троллейбусный маршрут № 12 «Завод Рязцветмет — Памятник Полетаеву».
Проработать вопрос транспортной доступности нового объекта медицинской инфраструктуры поручил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов. Так, управление транспорта планирует запустить новый автобусный маршрут № 7А. Он будет работать по общему расписанию с маршрутом № 7.
Автобусы маршрута № 7 будут следовать по действующей на сегодняшний день схеме, а автобусы маршрута № 7А — заезжать на улицу Халтурина через остановку «Онкодиспансер».
Маршруты № 7А планируют запустить с 1 сентября 2023 года.