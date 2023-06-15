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В Ростовской области фермер и чиновник искупались в чане с молоком на производстве

В Ростовской области фермер и чиновник искупались в чане с молоком на производстве. Об этом пишет Telegram-канал «161.ru».

По данным издания, купание происходило на действующей ферме. Мужчины распивали алкоголь, в какой-то момент они решили искупаться в молоке, чтобы «омолодиться». Они полностью разделись и нырнули в чан. Происходящее снимал на телефон их знакомый.

Отправилось ли молоко на продаже или нет — неизвестно.

Видео можно посмотреть по ссылке.