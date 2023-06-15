В Новосибирске в сауне утонул десятилетний ребенок
В Новосибирске в сауне утонул десятилетний ребенок. Об этом сообщило
Трагедия произошла вечером в среду, 14 июня.
Компания взрослых вместе с детьми находилась в одной из саун в Октябрьском районе Новосибирска. В какой-то момент в чаше бассейна взрослые обнаружили десятилетнего ребенка без признаков жизни. Отмечается, что ребенка родители оставили без присмотра.
На данный момент специалисты расследуют произошедшее, осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу.