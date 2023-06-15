В Нижегородской области школьник умер от инфекции в детском лагере
В Нижегородской области школьник умер от инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Вспышка неустановленной болезни случилась в лагере «Золотой Колос». 13-летнему мальчику стало плохо, поднялась температура, открылась диарея и рвота. Ребенка не госпитализировали. По одной из версий, против этого была мать мальчика. Когда врачи получили доступ к пострадавшему, помочь ему было нельзя.
Отмечается, что также вспышка инфекции, предварительно — стрептококковой, произошла в лагере «Лазурный». На месте работают сотрудники Роспотребнадзора, Следкома и прокуратуры. Учреждения проверяют.